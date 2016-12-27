إيران تدرس السماح لروسيا باستخدام قاعدة جوية
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قاعدة همدان الجوية في إيران
قاعدة همدان الجوية في إيران
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إيران تدرس السماح لروسيا باستخدام قاعدة جوية

27 ديسمبر, 2016
وائل فتحى
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، قوله في مقابلة مع تلفزيون روسيا اليوم المدعوم من الكرملين، إن طهران ستدرس السماح لروسيا باستخدام قاعدة همدان الجوية مجددا إذا طلبت موسكو ذلك.

وشنت روسيا ضربات جوية على مسلحين سوريين من القاعدة الجوية الإيرانية في أغسطس، قبل وقف العمل بهذا الترتيب، وسط توترات بين موسكو وطهران.

وعلى الرغم من تكتم موسكو وطهران على الأسباب الحقيقية لذلك الانقلاب في المواقف، فإنه سرعان ما اتضح أن سحب روسيا قاذفاتها جاء نتيجة إشهار روسيا عبر وسائل الإعلام لاستخدامها القاعدة.

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وائل فتحى

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