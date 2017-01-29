إيران ترد على “القرار المهين” بالمعاملة بالمثل

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس السبت، عزم السلطات في طهران تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منع دخول الإيرانيين ورعايا ستة بلدان أخرى لثلاثة أشهر إلى الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، “ومن أجل الدفاع عن حقوق مواطنيها، قررت (السلطات) تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد القرار المهين للولايات المتحدة المتعلق بالرعايا الإيرانيين، وما لم يرفع هذا التدبير”.

وكان ترامب أصدر، الجمعة، أمرا تنفيذيا يعلق دخول اللاجئين لمدة 4 شهور، كما يمنع مؤقتا دخول المسافرين القادمين من سوريا و6 دول أخرى غالبية سكانها من المسلمين، قائلا إن الأمر من شأنه حماية الأميركيين من الهجمات الإرهابية.

والقرار يشمل العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، ويستثني الأشخاص الذين يحملون تأشيرات دبلوماسية أو يعملون في مؤسسات دولية.