إيران ترد على "القرار المهين" بالمعاملة بالمثل
الرئيسية » اخبار » إيران ترد على “القرار المهين” بالمعاملة بالمثل

طائرة تستعد للهبوط في مطار مهرآباد بطهران
طائرة تستعد للهبوط في مطار مهرآباد بطهران
اخبار عالم

إيران ترد على “القرار المهين” بالمعاملة بالمثل

29 يناير, 2017
وائل فتحى

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس السبت، عزم السلطات في طهران تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منع دخول الإيرانيين ورعايا ستة بلدان أخرى لثلاثة أشهر إلى الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، “ومن أجل الدفاع عن حقوق مواطنيها، قررت (السلطات) تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد القرار المهين للولايات المتحدة المتعلق بالرعايا الإيرانيين، وما لم يرفع هذا التدبير”.

وكان ترامب أصدر، الجمعة، أمرا تنفيذيا يعلق دخول اللاجئين لمدة 4 شهور، كما يمنع مؤقتا دخول المسافرين القادمين من سوريا و6 دول أخرى غالبية سكانها من المسلمين، قائلا إن الأمر من شأنه حماية الأميركيين من الهجمات الإرهابية.

والقرار يشمل العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، ويستثني الأشخاص الذين يحملون تأشيرات دبلوماسية أو يعملون في مؤسسات دولية.

Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *