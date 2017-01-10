إيران: تسلمنا رسالة من السعودية للمشاركة في الحج

أكدت إيران الثلاثاء تلقيها خطابا من السعودية دعت فيه طهران إلى المشاركة في موسم الحج هذا العام، بعد أسبوعين من إعلان الرياض إرسال دعوة في هذا الصدد.

وقال ممثل شؤون الحج الإيراني علي غازي عسكر إن بلاده سترد في الأيام القادمة على الدعوة السعودية التي “لم تختلف كثيرا (في نبرتها) عن الرسائل السابقة”.

وشدد عسكر على ضرورة “الدراسة الفورية واقتراح الحلول المناسبة لكل الأمور المتعلقة بالحج، بما فيها السكن والطعام والشؤون الطبية والمواصلات وأمن الحجاج، بالإضافة إلى المسائل المصرفية والقنصلية”.

ولم تشارك أي بعثة إيرانية في الحج العام الماضي للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود إثر قطيعة دبلوماسية بين طهران والرياض بعدما هاجم متظاهرون إيرانيون سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد احتجاجا على إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.

وأعلن وزير الحج السعودي محمد بن صالح بنتن مؤخرا عن سلسلة لقاءات مرتقبة مع أكثر من 80 بلدا، بينها إيران، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الحج الموسم المقبل.

ونقلت صحيفة “الحياة” السعودية عن الوزير قوله إن وزارة الحج والعمرة قدمت دعوة “لوفد شؤون حجاج إيران للقدوم إلى المملكة” من أجل التحضير لموسم الحج في خريف عام 2017.

وفشلت المفاوضات بين طهران والرياض العام الماضي في التوصل إلى اتفاق حول ترتيبات تنظيمية مشتركة خلال موسم الحج الذي يشارك فيه نحو مليوني مسلم كل عام.

ورغم غياب بعثة رسمية قادمة من الدولة ذات الغالبية الشيعية، الا أن السعودية سمحت بدخول الحجاج الايرانيين القادمين من دول أخرى.

وتصاعد التوتر بين السعودية وإيران عندما شككت طهران بقدرة الرياض على التنظيم بعد حادثة التدافع المأساوية التي أودت بحياة نحو 2300 شخص في موسم حج عام 2015، بينهم 464 إيرانيا.