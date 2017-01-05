إيران تشن هجوماً على تركيا وتتهمها باحتلال أجزاء من سوريا

شن رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي، هجوما على تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، التي اتهم فيها حزب الله وقوات الأسد ومليشيات تدعمها إيران بانتهاك الهدنة في سوريا، إذ اتهم القوات التركية باحتلال أجزاء من سوريا، داعيا إياها إلى “الخروج من هذا البلد” على حد تعبيره.

وبرر بروجردي على هامش لقائه رئيسة البرلمان السوري هدية عباس، الوجود الإيراني بأنه فقط على مستوى المستشارين، وأنه بعلم الحكومة السورية.

وقال بروجردي، في حديث نقلت تفاصيله وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية، إن إيران قدمت “التبريكات على الانتصارات” للجانب السوري، وخاصة في مدينة حلب، مضيفا أن دعم وحدة الأراضي السورية “من أهم الأولويات” لإيران التي أكد أنها “ستقف ضد كل من يحاول مخالفة هذه السياسة”.

وأعرب المسؤول الإيراني عن أمله في “المشاركة بأسرع وقت ممكن بالانتصار النهائي على الأزمة والحرب في سوريا” وفق تعبيره، كما رد على التصريحات التركية التي اتهمت حزب الله والمليشيات الشيعية المقربة من إيران وكذلك القوات السورية بخرق الهدنة داعيا إياها ضمنيا إلى سحب قواتها من سوريا.

المواقف التركية تجاه المليشيات المدعومة من إيران استدعت أيضا ردا من الخارجية الإيرانية التي قال المتحدث باسمها، بهرام قاسمي، إنها “ستزيد من تعقيد الظروف القائمة والمشاكل إزاء الحل السياسي للأزمة السورية، متهما مجموعات المعارضة بانتهاك الهدنة عدة مرات.

وتابع بأن “الجمهورية الإيرانية باعتبارها الشريك في مسار الاجتماع الثلاثي في موسكو تؤكد على تنفيذ الاتفاق بشكل جاد، وتتوقع من المسؤولين الأتراك باعتبارهم الطرف الآخر لهذا الاتفاق عدم اتخاذهم مواقف تكون خلافا للحقائق القائمة”.