إيران تعتقل أشهر ممول لأندية كرة القدم

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، الأربعاء، رجل الأعمال البارز الملياردير حسين هدايتي الذي يمول مجموعة من الأندية الرياضة لكرة القدم بينها نادي “برسبوليس”، ويوصف هدايتي بأنه الصراف الآلي للأندية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن اعتقال رجل الأعمال حسين هدايتي بسبب قضايا فساد مالي كبيرة ظهرت مؤخرًا في وسائل الإعلام.

ويوصف رجل الأعمال البارز الملياردير “حسين هدايتي” 53 عامًا، بأنه الصراف الآلي للأندية الإيرانية أهمها برسبوليس طهران.

وفي سياق متصل، كشف المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، إن حسين هدايتي يقف وراء قضايا فساد مالية كبيرة.

ويعد الملياردير حسين هدايتي على علاقة وثيقة مع رجل الأعمال بابك زنجاني الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة اختلاس أموال طائلة من مؤسسات حكومية في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.