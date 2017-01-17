إيران تغلق مكتب رفسنجاني وتطرد 8 من مستشاريه

كشفت صحيفة رسمية إيرانية، الثلاثاء، عن قيام السلطات الأمنية بإغلاق مكتب رئيس تشخيص مصلحة النظام الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني وطرد 8 من مستشاريه، مضيفة أن “الإغلاق طال مكتب ياسر هاشمي نجل الراحل”.

وقال مرتضى الويري مدير العلاقات العامة في مركز الدراسات الإستراتيجية التابع لمجلس تشخيص مصلحة النظام، لصحيفة “إيران” الحكومية، إن “قوات أمنية قامت مساء الاثنين بإغلاق مكتب هاشمي رفسنجاني في الطابق الثامن في مبنى مركز البحوث الإستراتيجية في مجلس تشخيص مصلحة النظام”.

وأوضح الويري أن “تلك القوات طلبت من ثمانية مستشارين في مكتب رفسنجاني مغادرة المبنى فوراً”، مبيناً أن “أسباب هذا الإجراء وإغلاق مكتب الراحل رفسنجاني لم تعرف بعد”.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن “الجهة التي أصدرت قرار إغلاق مكتب الشيخ هاشمي رفسنجاني وإخراج ثمانية من مستشاريه لم تعرف بعد”.

وأعلنت الحكومة الإيرانية الأحد الماضي وفاة رئيس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني عن عمر ناهز 83 عاماً بسبب أزمة قلبية مفاجئة، ودفن رفسنجاني الثلاثاء الماضي بجوار مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني بطهران.

وساهم رفسنجاني في انتخابات العام 2013 بدفع الإصلاحيين إلى دعم الرئيس الحالي حسن روحاني للفوز بالانتخابات أمام مرشحي التيار المتشدد.

كما تحولت مراسم تشييع رفسنجاني من جامعة طهران إلى مظاهرة ضد سياسات النظام وحلفائه في المنطقة، إذ أظهرت مقاطع مصورة ترديد هتافات “الموت لروسيا” و”السفارة الروسية وكر تجسس” وهي رسالة حاول الإيرانيون من خلالها التعبير عن رفض دور بلادهم في المنطقة بالشراكة مع موسكو.