إيران تُصر على تسييس الحج: لم نغير مطالبنا بشأن الحج

أعلن وكيل منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي، يوم الثلاثاء، أن مطالب إيران من السعودية بشأن موسم الحج “لم تتغير” في خطوة اعتبرها مراقبون تكشف عن إصرار طهران على فرض شروط تهدف إلى “تسييس الحج”.

وقال حميد محمدي لوكالة أنباء “حج نيوز”، إن “مطالبنا في الحج التي طرحت العام الماضي على المملكة لم تتغير، ولقد أرسلنا ردنا لدعوة السعودية لإجراء مفاوضات مباشرة”، مؤكدًا أن الوفد الإيراني سيجري مفاوضات مع السعودية في 23 شباط/ فبراير المقبل.

وأوضح وكيل منظمة الحج والزيارة الإيرانية، “أن من أهم شروطنا هي تسوية دية ضحايا حادثة منى التي راح ضحيتها المئات من الحجاج أغلبهم من الإيرانيين”، مضيفًا أن “إيران لن ترسل حجاجها ما لم تحصل على ضمانات من السعودية بشأن توفير الحماية والأمن وعدم تكرار الحوادث المأساوية التي وقعت قبل عامين”.

وکان ممثل المرشد الإيراني في منظمة الحج والزيارة علي قاضي عسكر، كشف الأربعاء الماضي، أن وزارة الحج السعودية أبلغت طهران بزيادة نسبة حجاجها للموسم المقبل إلى 80 ألف حاج بعدما كانت خلال الأعوام الماضية 64 ألفًا.

وأعلن وزير الحج السعودي محمد بن صالح بنتن، في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن سلسلة لقاءات مرتقبة مع أكثر 80 بلدًا، بينها إيران، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الحج العام المقبل.

وأكدت السعودية في وقت سابق، أنها ترحب بالحجاج والمعتمرين في المملكة من دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية، بما في ذلك حجاج إيران.

وللمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود، أعلنت إيران مقاطعة موسم الحج العام الماضي على خلفية توترات شهدتها العلاقات بين البلدين.