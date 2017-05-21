إيران: خامنئي يتجاهل روحاني بعد فوزه بالرئاسة

توجه مرشد إيران الأعلى علي خامنئي، بكلمة إلى الإيرانيين، لشكرهم على الإقبال في الانتخابات، وتجاهل ذكر الفائز فضلاً عن تهنئته، وذلك وفق ما نقلت وكالات الأبناء الإيرانية المختلفة.

وفی البيان الذي أصدره خامنئي خصص حديثه لإقبال الإيرانيين على المشاركة في التصويت، رغم المؤامرات ضد طهران حسب قوله و”الجهات التي تضمر لها الشر، وتكن لها الحقد”.

وطالب خامنئي في بيانه الإيرانيين بعد التوتر الذي ميز الحملة الانتخابية بـ “الاتحاد والوحدة الوطنیة” وبمحاولة “زیادة نصیبكم في تطویر البلاد، وتحقیق جمیع التطلعات الوطنیة في التخطیط والعمل”.

وفي الوقت الذي هنأ فيه بعض حلفاء إيران في الخارج الرئيس حسن روحاني بفوزه، تجاهل خامئي بشكل مثير للاستغراب الرئيس الفائز، مكتفياً بالقول “أوصي وأشدد على رئیس الجمهوریة، وجمیع الأشخاص الذین سیشكلون الحكومة المقبلة على العمل، وبذل الجهود الشبابیة من أجل حل مشكلات البلاد، وألا یحيدوا لحظة واحدة عن الخط المستقیم. وأن یولوا الطبقات الضعیفة، في القرى والمناطق الفقیرة، أولى اهتماماتهم، وأن یكافحوا الفساد والمشاكل الاجتماعیة”.

واكتفى خامنئي بشكر المرشحين الذين تقدموا للانتخابات، والجهات التي أسهمت حسب قوله، في نجاحها.