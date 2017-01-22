إيران: لا نريد تمزيق الاتفاق النووي ولكننا مستعدون لذلك

أكد رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، قدرة بلاده على استئناف نشاطها النووي السابق سريعا، إذا ألغى الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى.

وقال صالحي إن طهران “لا تريد تمزيق” الاتفاق، ولكن لو قام ترامب بذلك، فإن “إيران ستكون مستعدة للعودة سريعا إلى أنشطتها النووية السابقة… مستعدون لكل الاحتمالات”.

وردا على تهديد ترامب خلال حملته الانتخابات بتمزيق الاتفاق قال صالحي: “يمكننا ببساطة استئناف البرنامج النووي، ليس فقط العودة إلى المستوى السابق، وإنما يمكننا من الناحية الفنية الذهاب إلى ما هو أبعد بكثير مما كنا عليه”.

واعتبر صالحي عدم تطرق ترامب لإيران في الكلمة التي ألقاها في حفل بأنه أمر جيد، واصفا في نفس الوقت ما أعلنته الحكومة الأميركية بشأن بناء منظومة دفاعية صاروخية لمواجهة إيران وكوريا الشمالية، بأنه هراء.

وأكد أن هذا يتعارض مع المنطق “حيث تبلغ المسافة بيننا وبين الولايات المتحدة أكثر من 16 ألف كيلومتر، ولم نفكر أبدا ببناء صواريخ تقطع هذه المسافة”.