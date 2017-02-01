إيران: لن نتفاوض حول برنامجنا الصاروخي

أعلنت إيران الأربعاء أنها لن تتفاوض حول برنامجها الصاروخي المثير للجدل، في ظل المواقف الدولية الرافضة لتجاربها الباليستية الأخيرة ومطالبات داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إعادة النظر بالاتفاق النووي الموقع بين طهران ودول 5+1 لحث النظام الإيراني على الالتزام ببنود الاتفاق التي تحظر عليه إجراء تجارب على صواريخ تحمل رؤوساً نووية.

ونقلت وكالة “فارس” عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان الإيراني) حسين نقوي حسيني، قوله إن اللجنة أكدت في اجتماعها الأربعاء أن الشأن الدفاعي والصاروخي للبلاد غير قابل للتفاوض، وأنه لن يسمح لأحد بالتدخل في هذا الشأن”.

وذكر حسيني أن اللجنة عقدت اجتماعاً، الأربعاء، بحضور قائد سلاح الجو التابع للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده ومساعد وزير الخارجية في شؤون أميركا وأوروبا مجيد تخت روانجي، ومسؤولين من وزارة الاستخبارات، للتباحث حول المواقف الأميركية.

وأكد أن المشاركين في الاجتماع توصلوا إلى أن “الشأن الدفاعي والصاروخي للبلاد غير قابل للتفاوض، وينبغي إحراز التقدم فيه بكل قوة، كما أن مجلس الشورى ينبغي أن يبدي دعمه في هذا الموضوع”، على حد قوله.