إيطاليا.. رينزي يستعد للعودة إلى الساحة السياسية

صرح رئيس وزراء إيطاليا السابق ماتيو رينزي، في حوار صحافي الأحد، بأنه يعمل على العودة إلى الساحة السياسية، بعدما استجمع نشاطه في أعقاب هزيمة ساحقة لحقت به في استفتاء، أدت إلى الإطاحة به من منصبه.

ووضع رينزي مستقبله السياسي على المحك في حملة فاشلة لتمرير إصلاحات دستورية، وكانت نتيجة الاستفتاء هي رفض 60% من الناخبين التعديلات في الاستفتاء، الذي جرى في ديسمبر (كانون الأول)، مما دفعه إلى الاستقالة.

وقال رينزي، زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي، في تصريحات لصحيفة “لا ريبوبليكا” اليومية، إنه كان يتساءل، في الأيام التالية للتصويت، عما إذا كان عليه أن يعود إلى السياسة في أي حين في المطلق.

وأَضاف رينزي: “لكنك تجد الإرادة بعد ذلك مجدداً وتعود إلى نشاطك المعهود”.

وذكر رينزي أنه سيعمل حالياً على الحصول على دعم حلفائه من الفصيل الاشتراكي الديمقراطي، ضمن إطار (تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا)، قبل الانتخابات المتوقع إجراؤها قبل نهاية الفترة التشريعية في 2018.

وفي الوقت نفسه، طالب رئيس الوزراء المحافظ الأسبقسيلفيو برلسكوني بإجراء انتخابات، في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” وتعهد بالترشح في الانتخابات.