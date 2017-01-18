إيعاز من داعش وراء الهجوم على مطار فلوريدا

قالت وسائل إعلام أميركية إن ضابطا بمكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) قال في شهادة له إن جنديا سابقا شارك في حرب العراق واتهم بقتل خمسة أشخاص في مطار بفلوريدا أبلغ المحققين بأنه تصرف بإيعاز من تنظيم الدولة الإسلامية وتحدث في السابق عبر الانترنت مع متطرفين إسلاميين.

وتظهر سجلات قضائية أن أمرا صدر بحبس استيبان سانتياغو (26 عاما) لحين مثوله أمام المحكمة في 30 من يناير/كانون الثاني.

ونقل تلفزيون “إن.بي.سي6” عن ريك ديل تورو مساعد ممثل الادعاء الاتحادي الأميركي قوله في جلسة بالمحكمة الاتحادية في فورت لودرديل “اعترف بكل الوقائع فيما يتعلق بالأحداث المروعة والمأساوية التي دارت في السادس من يناير.”

ولم يتسن الوصول إلى ممثلي الادعاء أو مكتب التحقيقات الاتحادي لتأكيد التقارير الإعلامية.

وتقول السلطات إن سانتياغو- الجندي السابق بالحرس الوطني الذي خدم في العراق في 2010 و2011- وصل إلى مطار فورت لودرديل في فلوريدا على متن رحلة قادمة من ألاسكا وإنه أخرج مسدسا من حقائبه وقام بحشوه بالطلقات في دورة المياه.

وقالت إنه عاد بعد ذلك لمنطقة استلام الحقائب وبدأ يطلق النار على المسافرين الذين كانوا ينتظرون استلام أمتعتهم.

وشهد الضابط بمكتب التحقيقات الاتحادي مايكل فيرلازو بأن سانتياغو أبلغ المحققين بأنه نفذ الهجوم نيابة عن تنظيم الدولة الإسلامية وأنه كان على اتصال بآخرين على غرف للدردشة خاصة بالمتشددين يخططون لهجمات.

ونقل تلفزيون “إن.بي.سي6” عن فيرلازو قوله “كانوا مجموعة من الأفراد المتشابهين فكريا يخططون جميعا لشن هجمات.”