اتحاد الكرة السعودي.. مهمة البحث عن 100 مليون

لا شك بأن المهمة على الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد ليست مفروشة بالورد الطائفي كما يصورها البعض، لكن في الجانب الآخر ليست صعبة ومستحيلة.

فمقومات النجاح يملكها الدكتور عادل عزت ونائبه ياسر المسحل الذي يعتبر أيقونة النجاح في رابطة دوري المحترفين سابقا ومثالا مشرفا في التمثيل السعودي في الاتحاد الآسيوي من دون قصور من بقية الأعضاء لا سيما الرجل الديناميكي عادل البطي، وهذا سيساهم بشكل كبير لحل بعض القضايا الداخلية وداعم قوي في المهمة الجديدة التي يتميز بالعمل الإداري القوي والذي افتقده الاتحاد السابق، والقوة الإدارية لا بد أن تتجلى في بداية المشوار، ويعتبر عزت القادم من المجال التسويقي أمام خطوة صعبة خصوصا بعد الوعد الذي أطلقه في برنامجه الانتخابي بتوفير شركات راعية لجميع الأندية، وليضع في الحسبان نفور الشركات الراعية وكان آخرها فك عقد الشراكة بين “موبايلي” وقطبي العاصمة الهلال والنصر، ولا يمكن أن نغفل استمرار الأعضاء السابقين بقوة التصويت رئيس للجنة الاحتراف الدكتور عبدالله البرقان ورئيس لجنة المسابقات الدكتور خالد المقرن واللجنة الأخيرة تميزت بشكل كبير ببقاء أعضاء اللجنة منذ ترشحها وحتى نهايتها من دون تغير في أسماء الأعضاء، وهذا يحسب لجميع الأعضاء السابقين الذين قدموا نموذج عمل متميز في لجنة المسابقات.

وبالعودة إلى الاتحاد الجديد الذي يعتبر أمامه عمل كبير وشاق وتحمل تبعات الاتحاد السابق، خصوصا في ما يتعلق بمسألة الديون التي تحاصر الأندية داخليا وخارجيا، نجد أن عزت احسن اختيار فريقه لحصر مستحقات الأندية والمتأخرات المالية من الشركات الراعية التي تشير الأخبار إلى أنها تفوق الـ 100 مليون وقد استبشر الرياضيون بالقرارات السريعة للاتحاد الجديد والتي تعتبر نموذجية وسريعة وتنم عن عمل احترافي، ومن أهمها تلبيه مطالب الأندية برفع طواقم الحكام الأجنبية إلى ثمانية طواقم بدلاً من خمسة طواقم وهذا كان مطلب جميع الأندية من دون استثناء، ويعتبر قرار تكليف الحكم الدولي مرعي عواجي القريب من الانجليزي هارد ويب عملا تكامليا ومسيرا للجنة الحكام، وعليه استثمار هذا القرار لمعالجة الخلل الكبير في اللجنة التي تعتبر أسوأ لجان الاتحاد السابق .

ختاما، لنكن إيجابيين ونتفاءل في المرحلة المقبلة، التي تتطلب إعطاء الفرصة لهذا الاتحاد على الأقل حتى نهاية الموسم الحالي، ليتسنى لنا كمنظومة رياضية بعدها المحاسبة وتوجيه سهام النقد الهادف البعيد عن التجريح وإطلاق التهم جزافا .