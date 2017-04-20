اتحاد جدة: كانيدا استلم مستحقاته كاملة

أعلنت إدارة نادي الاتحاد رسمياً، عن تسليم المدرب الإسباني راؤول كانيدا ومساعده كوربران، كافة مستحقاتهما المالية، فما بث النادي الأصفر الخبر لوسائل الإعلام عبر الإنترنت الخميس.

وقال حساب الاتحاد: “قام مجلس إدارة النادي بتحويل الدفعة الأخرة من مستحقات المدرب الاسباني راؤول كانيدا ومساعده كوربران بناء على جدولة الدفعات التي تم التوصل إليها بين النادي والمدرب ومساعده وسيتم إشعار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتحويل المستحقات لاقفال ملف هذه القضية نهائيا “.

وكان كانيدا قد درب نادي الاتحاد بين موسمي 2011-2013، فيما قاد الفريق الجداوي وقتها نصف نهائي آسيا بجانب المركز الخامس في مسابقة الدوري.