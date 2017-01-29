اتحاد جدة يستعجل عودة العكايشي

جاء سقوط المنتخب التونسي بثنائية نظيفة أمام بوركينا فاسو في دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لمصلحة العميد.

ويأمل المدرب لويس سيير في سرعة عودة الثنائي كهربا والعكايشي على أمل اللحاق بلقاء الجمعة في الديربي أمام الأهلي.

وينتظر ان يعود العكايشي قبل المواجهة المرتقبة للاتحاد التي ستجمعه مع غريمه التقليدي الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ 16من دوري جميل للمحترفين حيث سيصل اللاعب خلال الـ48 ساعة القادمة الى جده.

ولم يشارك العكايشي بصفة أساسية ضد بوركينا فاسو مما يعني عودته بجاهزية أفضل من الناحية البدنية.

وينتظر ان يتحدد موقف كهربا هذا المساء في لقاء المنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب المغربي.