اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في وادي بردى

أعلنت مصادر صحفية أن محافظ ريف دمشق ومندوبا ألمانيا مبعوثا من قبل السفارة الألمانية في دمشق كمندوب عن الصليب الأحمر الدولي، اجتمعا مع ممثلين مدنيين وممثلين عسكريين عن وادي بردى، للتوسط بين الثوار وقوات النظام، بهدف وقف إطلاق النار بين الطرفين.

ونتج عن دخول هذا الوفد اتفاق على عدة بنود مع ثوار وادي بردى، وتم التوقيع عليها من قبل الطرفين.

فيما تنص أبرز بنود الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء العمليات العسكرية في وادي بردى، خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة، مع دخول ورشات الصيانة إلى نبع عين الفيجة، الذي أُصيب بأضرار بالغة نتيجة قصف طيران النظام المكثف خلال الأيام الماضية.

وكانت قوات النظام السوري قد حاصرت إثر معارك مستمرة منذ حوالي شهر، منطقة وادي بردى قرب دمشق، والتي تعد خزان المياه المغذي للعاصمة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.

وقال مدير المرصد السوري، رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس “بعد تقدم من الجهة الشمالية، الأربعاء، حاصرت قوات النظام والمسلحون الموالون لها، وعلى رأسهم حزب الله اللبناني، اليوم، منطقة وادي بردى”.

وأشار إلى أن قوات النظام حاصرت المنطقة “بعدما تمكنت من الفصل بينها وبين مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في القلمون”.

وأكد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس “حصار منطقة وادي بردى بعد قطع طريق القلمون من الجهة الشمالية”.