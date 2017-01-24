اتفاق فى أستانة على آلية لمراقبة انتهاكات الهدنة

قالت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء الثلاثاء، إن تركيا وروسيا وإيران اتفقت على تشكيل آلية ثلاثية لمراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار في سوريا.

ويؤكد الأمر فيما يبدو تقريراً سابقاً لوكالة تاس الروسية للأنباء عن مسودة مبكرة لبيان قولها، إن الدول الثلاث ستضع آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.

ويجري وفد الحكومة السورية وآخر عن المعارضة محادثات غير مباشرة لليوم الثاني في عاصمة كازاخستان، بينما ترغب تركيا التي تدعم مقاتلي المعارضة، وروسيا التي تدعم الرئيس بشار الأسد، في النأي بنفسها من القتال.

ودفع ذلك القوى الثلاث إلى تشكيل تحالف مؤقت يرى البعض أنه يمثل أفضل فرصة للتقدم صوب اتفاق سلام، خاصة مع انشغال الولايات المتحدة بقضايا داخلية.

وبعد يومين من المداولات، تشير مسودة بيان ختامي أولية إلى أن القوى لم تتفق على الكثير بخلاف التأكيد على الحاجة لحل سياسي وتثبيت وقف إطلاق النار الذي بدأ في 30 ديسمبر (كانون الأول)، وتتبادل الأطراف الاتهامات بانتهاكه.

وتتجادل وفود الدول الثلاث بشأن بنود البيان الختامي.

وذكر مصدر من المعارضة أنها تناقش الآن مسودة للنص الختامي مع داعميها الأتراك.

وقال مصدر بالحكومة السورية إن المشاورات تدور حول إزالة عقبات تضعها تركيا، التي قال إنها تحاول إضافة عناصر خارج إطار العمل في محادثات أستانة.

وتشمل مسودة البيان أمس الاثنين فقرة تشير إلى أن القوى ستفكر أو ستؤسس “آلية ثلاثية لمراقبة وضمان الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، ومنع أي استفزاز وتحديد كل السبل”.

لكن دبلوماسيين قالوا إنه لا تزال هناك اختلافات بين القوى خاصة بشأن الصياغة، بما في ذلك كيفية استئناف محادثات السلام تحت مظلة قرار للأمم المتحدة يدعو لانتقال السلطة.

ولم يتضح أيضاً ما إذا كانت روسيا ستتمكن من الضغط على إيران، لإجبار فصائلها على الخطوط الأمامية على الالتزام بشروط أي آلية لوقف إطلاق النار في مناطق على مشارف دمشق حيث تدور اشتباكات عنيفة.

وقال دبلوماسي غربي كبير “نود الاعتقاد أن الروس يضغطون على الإيرانيين، الذين لا يتقبلون بترحاب كبير فكرة وقف إطلاق النار أو الانتقال السياسي”.

وفي إشارة ربما لبعض الضغوط على الحكومة السورية نقلت وكالة “ريا نوفوستي” للأنباء عن مسؤول روسي كبير قوله، إنه يشعر بالقلق لانتهاكات لوقف إطلاق النار في الآونة الأخيرة، وأضاف أن بعض زعماء الحكومة السورية تلقوا “توبيخاً شديداً” عن ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار.