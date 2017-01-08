اتفاق ينهي التمرد العسكري في كوت ديفوار

أكد رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا التوصل لاتفاق مع جنود غاضبين لإنهاء التمرد الذي استمر يومين وتسبب في انتشار الاضطراب في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال واتارا في حديث مع وزراء وصحفيين إن الحكومة وافقت على أن تأخذ في الاعتبار مطالب الجنود فيما يتعلق بالمكافآت والأحوال المعيشية وظروف العمل.

كما دعا واتارا الجنود إلى العودة إلى ثكناتهم.

وذكر أن الاتفاق تم التوصل إليه خلال محادثات في بواكي بين الجنود ووفد برئاسة وزير الدفاع.

وبدأ التمرد صباح الجمعة في بواكي، وسرعان ما انتشر إلى باقي المدن والبلدات.

واندلع إطلاق نار كثيف أمس السبت في معسكر للجيش في أبيدجان، كبرى مدن كوت ديفوار، وأغلقت مناطق بالمدينة فيما يسعى المسؤولون لاحتواء التمرد المسلح الذي يبدو أنه يكتسب زخما.

ووقع إطلاق نار أيضا لليوم الثاني في مدينة بواكي، ثانية كبريات مدن كوت ديفوار، وأغلقت أجزاء من وسط المدينة.

وتولى واتارا السلطة في 2011 عقب أزمة أعقبت انتخابات حصدت أرواح أكثر من 3 آلاف شخص.