احتجاجات في أميركا ضد قرارات ترامب المتعلقة بالهجرة

شهدت ولايتا لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو الأميركيتين الأحد احتجاجات ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الهجرة.

وتجمع مئات النشطاء والحقوقيين في مدينة لوس أنجلوس؛ للتنديد بقرار ترامب، وما ترتب عليه من توقيف 7 أشخاص في مطار المدينة، عقب القرار الصادر يوم الجمعة الماضي، وطالبوا بإطلاق سراحهم مباشرةً.

وأطلق المتظاهرون، هتافات مرحبة باللاجئين، ورافضة لـ”سياسة الخوف والكراهية”.

وفي كلمة لها خلال المظاهرة قالت جيني باسكواريلا، مديرة مكتب حقوق اللاجئين في كاليفورنيا التابع للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، إنّ “الاتحاد باشر عمله لإلغاء قرار منع مواطني بعض الدول الإسلامية من دخول الأراضي الأميركية”.

وفي ولاية سان فرانسيسكو تجمّع قرابة 100 ناشط وحقوقي في مظاهرة مماثلة؛ للتنديد بقرار ترامب، وعمليات توقيف القادمين إلى المدينة.

وعرض الحقوقيون على أسر الموقوفين، المساعدة القانونية لتخليص أقاربهم.

ووقع ترامب، الجمعة الماضية، أمراً تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.