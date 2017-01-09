احتجاجات في تركيا على توسيع صلاحيات أردوغان
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محتجون أمام البرلمان التركي على توسيع صلاحيات أردوغان
محتجون أمام البرلمان التركي على توسيع صلاحيات أردوغان
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احتجاجات في تركيا على توسيع صلاحيات أردوغان

9 يناير, 2017
أحمد علي
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أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه الاثنين لتفرقة مئات المحتجين أمام البرلمان على تعديلات دستورية مقترحة ستوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وعدد من المنظمات غير الحكومية واتحادات المحامين، من بين من دعوا للاحتجاج في العاصمة أنقرة.

وقال شاهد لرويترز: “إن الشرطة أبعدت الكثير من المحتجين عن بوابات البرلمان”.

وسيبدأ البرلمان، في وقت لاحق، مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، التي تقضي بإقامة نظام رئاسي في البلاد من شأنه منح الرئيس التركي أردوغان صلاحيات أوسع.

ومن المتوقع، أن يقر البرلمان، الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، مشروع التعديلات قبل طرحها في استفتاء خلال فصل الربيع المقبل.

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أحمد علي

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