احذروا المرتديلا والبسطرمة والبيبروني

رجحت دراسة طبية، نشرت مؤخرا في فرنسا، أن تناول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة قد يكون مرتبطا بأعراض سيئة جدا لمرض الربو.

وتشمل اللحوم المصنعة، اللحوم المحفوظة وتلك التي يضاف إليها الملح والنترات والنتريت والسكر، مثل المرتديلا والبلوبيف واللانشون والبسطرمة والبيبروني.

وأوضح الدكتور تشين لي، المشرف على البحث، أن تناول اللحوم المصنعة يرتبط بكثير من الأمراض المزمنة، مثل سرطان الرئة والانسداد الرئوي المزمن، لكن ارتباطه بالربو لم يتضح بعد.”

وأشار الباحثون في مجلة “ثوراكس” أنهم جمعوا بيانات من 971 شخصا بالغا، من خمس مدن فرنسية، أجابوا على أسئلة عن عاداتهم الغذائية والوزن وأعراض الإصابة بالربو في الفترة في الفترة بين عامي 2003 و2007.

وأوردت الدراسة أن المشاركين فيها تناولوا 2.5 وجبة من اللحوم المصنعة في المتوسط أسبوعيا، وفق ما نقلت رويترز.

وأكد أكثر من 40 في المئة من المشاركين، أنهم أصيبوا بالربو في مرحلة ما، وقال نحو نصف المشاركين إنهم لم يدخنوا أبدا.

وتم وضع نقاط لكل مشارك تراوحت بين صفر وخمسة لقياس أعراض الربو، اعتمادا على مدى صعوبة التنفس وضيق الصدر خلال العام السابق.

وتوصلت أبحاث جرت بين عامي 2011 و2013 ، أن نحو نصف المشاركين لم تتغير درجاتهم المسجلة.

وقال أكثر من الربع إن أعراض الربو لديهم تحسنت، في حين كشف نحو 20 في المئة أنهم يشعرون أن أعراض الربو زادت سوءا.

وعلى أثر حساب عناصر أخرى مثل التدخين والنشاط البدني والسن والعادات الغذائية الأخرى والتعليم، اكتشف الباحثون أن المشاركين الذين كانوا يتناولون اللحوم المصنعة أربع مرات أو أكثر في الأسبوع، زادت لديهم أعراض الربو بنسبة تزيد 76 في المئة عمن تناولوا أقل من وجبة واحدة كاملة من اللحوم المصنعة في الأسبوع.