ارسنال يهزم سيتي ويواجه تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا
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ارسنال يهزم سيتي
ارسنال يهزم سيتي
أوروبا رياضة

ارسنال يهزم سيتي ويواجه تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا

23 أبريل, 2017
أحمد علي
1 دقيقة

سيلعب ارسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي يوم 27 مايو ايار بعد فوزه 2-1 على مانشستر سيتي عقب وقت إضافي الأحد باستاد ويمبلي.

وقلب ارسنال تأخره بعدما سجل سيرجيو أجويرو هدفه 30 هذا الموسم مع سيتي في الدقيقة 63 بعد تمريرة طويلة من يايا توري.

وأدرك الاسباني الدولي ناتشو مونريال التعادل بعد تسع دقائق أخرى عقب تمريرة عرضية من اليكس أوكسليد-تشامبرلين.

وفي الدقيقة 11 من الوقت الإضافي، بعد خروج أجويرو مباشرة، سجل اليكسيس سانشيز هدف الفوز.

وعززت النتيجة موقف المدرب أرسين فينجر الفائز باللقب ست مرات في موسم يتمنى العديد من مشجعي ارسنال أن يكون الأخير له مع الفريق اللندني.

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أحمد علي

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