استجواب زوجة نتنياهو بسبب “الهدايا”

استجوبت الشرطة الإسرائيلية زوجة رئيسة الوزراء الإسرائيلي سارة بنيامين نتنياهو، في إطار تحقيق في مزاعم قبولها، بشكل غير صحيح، لهدايا من أثرياء.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، وغيرها من وسائل الإعلام، الخميس، إن سارة نتنياهو استجوبت من قبل الشرطة الليلة الماضية. حسب ما نقلت أسوشيتد برس.

وكان رئيس الوزراء قد خضع للاستجواب مرتين من قبل الشرطة، على خلفية مزاعم تلقيه هدايا من شخصيات نافذة تعمل في مجال الأعمال التجارية، وفي هوليوود.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، ذكرت وسائل إعلام أن نتنياهو حاول التفاوض على اتفاق لتغطية أكثر إيجابية لنشاطاته من قبل صحيفة إسرائيلية كبرى عام 2014، للتقليل من تأثير هجوم احدى الصحف ضده.

ونفى نتنياهو ارتكابه أي مخالفات ووصف المزاعم بأنها “اضطهاد”.