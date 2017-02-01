استسلام المسلح الذي هدد بالانتحار في مستشفى باسطنبول
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امام مجمع جراج باشا في اسطنبول
امام مجمع جراج باشا في اسطنبول
اخبار عالم

استسلام المسلح الذي هدد بالانتحار في مستشفى باسطنبول

1 فبراير, 2017
أحمد علي

سلم المسلح الذي هدد بالانتحار بعد تحصنه في إحدى غرف الكلية النفسية بمجمع “جراج باشا” الطبي في اسطنبول التركية، الأربعاء سلم نفسه وسلاحه للشرطة.

وكانت بعض وسائل الإعلام التركية قد ذكرت أن الشخص، وهو مواطن تركي يدعى حقان أ. وكان عنصرا في الشرطة المحلية وتلقى علاجا في هذا المستشفى النفسي، ذكرت أنه احتجز عددا من الرهائن من بين موظفي المجمع الطبي، مهددا بقتلهم.

لكن تبين لاحقا أن جميع أفراد طاقم المستشفى تمكنوا من مغادرة موقع الحادث.

وأوضح رئيس الأطباء في المجمع، زيكاي كتلوباي، أن سبب الحادث يعود إلى أن أحد الأطباء المحليين، الذي زاره الشرطي السابق المريض، نصحه أن يرقد في المستشفى، ما أثار غضبا حادا لدى هذا المريض.

واستطاعت الشرطة، بعد مرور حوالي 3 ساعات من المفاوضات، إقناع المريض المسلح بعدم الإقدام على الانتحار وتسليم نفسه وسلاحه .

وأشار الإعلام المحلي إلى أن الرجل نقل بعد هذا الحادث إلى مستشفى نفسي آخر.

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أحمد علي

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