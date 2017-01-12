استقالة ثاني أكبر مسؤولة في هونج كونج

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن كاري لام، ثاني أكبر مسؤولة في هونج كونج، قدمت استقالتها الخميس.

في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها مقدمة لخوض انتخابات مارس، لتصبح الرئيس التنفيذي القادم للمركز المالي الآسيوي.

وذكرت قناة كابل التلفزيونية في هونج كونج، نقلاً عن مصادر لم تكشف عنها، أن لام قدمت استقالتها بالفعل. ولم يصدر أي تعليق فوري من مكتبها.

وكانت لام (59 عاماً) تشغل منصب أمينة السلطة التنفيذية منذ عام 2012. وتعرف لام بأنها زعيمة صارمة ومجدة وتشتهر على نطاق واسع بلقب “المقاتلة”.

وتعد لام واحدة من أبرز المرشحين في التنافس على منصب الرئيس التنفيذي للمستعمرة البريطانية السابقة التي تحكم بموجب مبدأ “دولة واحدة ونظامان” منذ عام 1997 والذي منحها قدراً كبيراً من الحكم الذاتي تحت الحكم الصيني.