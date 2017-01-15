استقالة جماعية للحكومة الأردنية

استقالت الحكومة الأردنية بشكل جماعي، بعد تقديم الوزراء استقالاتهم أمس السبت إلى رئيس الحكومة هاني الملقي بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء الأردني.

وقالت صحيفة “الغد” الأردنية، إن الاستقالة الجماعية تهدف إلى تمكين رئيس الحكومة من إدخال تعديل واسع على تشكيلته الحكومية، صباح الأحد.

وقرر مجلس الوزراء الأردني، تعديل موعد جلسته الأسبوعية وتقديمها إلى السبت بدلاً من الأحد، بسبب انطلاق مجلس النواب في مناقشة مشروعي قانون الميزانية العامة للأردن، لـ 2017.

ومن جهتها نقلت صحيفة السوسنة الأردنية، أن الملقي ينوي تعويض “وزراء سياديين” من حكومته بوجوه جديدة، بعد حصوله على”ضوء أخضر أتاح له حريةً ومرونةً في الحركة”.