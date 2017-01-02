استقبال حافل للبرازيلي أوسكار في الصين

حظي أوسكار لاعب وسط منتخب البرازيل باستقبال حافل، الاثنين، من قبل جماهير ناديه الجديد شنغهاي سيبغ المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم.

فيما ذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب سيحصل على ما يقرب من 500 ألف دولار أسبوعيا وهو ما سيجعل منه أعلى اللاعبين راتبا في العالم.

وهتفت الجماهير التي ارتدت قمصان الفريق بلونيها الأحمر والأبيض “أوسكار..أوسكار”، عند وصول اللاعب البرازيلي إلى مطار شنغهاي الدولي.

وتوقف أوسكار لتوقيع التذكارات قبل أن يصطحبه بعض مسؤولي الفريق إلى خارج المطار.

ولم يتم الكشف بشكل محدد عن التفاصيل المالية لانتقال أوسكار لشنغهاي سيبغ من نادي تشلسي الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن تقارير إعلامية رجحت أن شنغهاي دفع 60 مليون يورو (62.6 مليون دولار) لإغراء اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للعب للنادي الصيني.

والأرقام الواردة في تقارير وسائل إعلام بريطانية ستجعل أوسكار واحدا من أعلى اللاعبين راتبا في العالم، حيث تشير إلى أنه سيحصل على 400 ألف جنيه إسترليني (490760 دولارا).

وقال تشاو لي (30 عاما) أحد مشجعي شنغهاي سيبغ عن أحدث الصفقات البرازيلية التي انضمت للنادي “أعتقد أنها (صفقة أوسكار) ستعزز بالتأكيد من قدرات النادي”.