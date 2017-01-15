استنفار أمني في مطار الكويت بعد بلاغ عن قنبلة
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استنفار امني بمطار الكويت
استنفار امني بمطار الكويت
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استنفار أمني في مطار الكويت بعد بلاغ عن قنبلة

15 يناير, 2017
أحمد علي
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أثبت فحص أولي عدم صحة بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة ألمانية وذلك بعدما أوردت وسائل إعلام كويتية الأحد أنباء عن استنفار أمني في مطار الكويت جراء البلاغ.

وتلقى برج المراقبة بالمطار بلاغا بوجود قنبلة من قبل طائرة تابعة لشركة “يورو وينغز” الألمانية كانت في طريقها من عُمان إلى مدينة كولن في ألمانيا، حيث طلبت السماح بالهبوط الاضطراري عقب ادعاء أحد الركاب بوجود قنبلة على متنها.

وأكدت مصادر في الطيران المدني الكويتي أن 299 راكبا كانوا على متن الطائرة، وأن الطيران المدني الكويتي والأجهزة الأمنية في مطار الكويت تعاملت مع البلاغ ضمن الإجراءات المعتمدة دوليا.

وعقب هبوط الطائرة تم عزلها في مكان خاص إلى حين الانتهاء من فحصها، فيما أكدت المصادر أن الفحص الأولي أشار إلى عدم وجود أي قنبلة على متن الطائرة.

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أحمد علي

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