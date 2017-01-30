استهداف حوثي لمبنى للأمم المتحدة في عسير

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الاثنين، أن المتمردين في اليمن استهدفوا مبنى تابعا للأمم المتحدة في ظهران الجنوب، بمنطقة عسير، جنوب غربي المملكة.

وأوضحت وزارة الدفاع أن المبنى، الذي تم استهدافه، خاص بلجنة التنسيق والتهدئة التابعة للأمم المتحدة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت، قبل أيام، صاروخا أطلقته الميليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، فإن الصاروخ جرى إطلاقه باتجاه مدينة نجران، لكنه تعرض للتدمير في السماء دون أن يوقع أي أضرار.

وسبق لمتمردي الحوثي أن أطلقوا صواريخ عدة صوب الأراضي السعودية، كما أثار توجيه صاروخ إلى مكة تم اعتراضه، تنديدا إسلاميا واسعا، العام الماضي.