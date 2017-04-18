اسكتلندا: الانتخابات المبكرة تدعم سعينا للانفصال

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، الثلاثاء، إن قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الدعوة لانتخابات مبكرة في 8 يونيو يمنح اسكتلندا فرصة تعزيز مسعى محلي لإجراء استفتاء على الانفصال.

وأضافت ستيرجن، في بيان، نقلت “رويترز” مقتطفات منه “فيما يتعلق باسكتلندا هذه خطوة غير موفقة سياسيا بدرجة كبيرة من جانب رئيسة الوزراء”.

وتابعت “سيمنح هذا الشعب مجددا الفرصة لرفض أجندة (حكومة المحافظين) المحدودة، المثيرة للانقسامات، وسيعزز أيضا التفويض الديمقراطي، الموجود بالفعل، لمنح شعب اسكتلندا فرصة اختيار مستقبله”.

وكانت ماي أعلنت بشكل مفاجئ، الثلاثاء، الدعوة لانتخابات مبكرة، في بيان، أمام مقر الحكومة في لندن.

ويسعى الحزب القومي الاسكتلندي، الذي تتزعمه ستيرجن، لإجراء استفتاء على الاستقلال عن المملكة المتحدة.

وصوت الاسكتلنديون بهامش 10 نقاط، في عام 2014، للبقاء ضمن المملكة المتحدة. غير أن حزب ستيرجن يريد إجراء استفتاء جديد، خلال العامين المقبلين، إذ يرى أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يغير الأوضاع بشكل جذري.

يذكر أن اسكتلندا صوتت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، في استفتاء يونيو العام الماضي. غير أن المملكة المتحدة ككل صوتت لصالح الانفصال عن الاتحاد.