اشتباكات عنيفة بين مليشيات مسلحة في الزاوية الليبية

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مليشيات مسلحة في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس مساء أمس السبت، وسط أنباء تتحدث عن سقوط قتلى وجرحى، على خلفية مقتل أحد قادة المليشيات.

وبحسب تقارير محلية ، فإن وسط مدينة الزاوية وتحديدا شوارع (القناعة – جمال عبد الناصر- عمر المختار) ، بالإضافة إلى الطريق المؤدي إلى مستشفى المدينة وكلية الطب ، تشهد اشتباكات منذ مساء أمس السبت، مع استخدام أسلحة ثقيلة ومتوسطة .

وتدور الاشتباكات ، بين مليشيات أولاد الخضرواي وإبراهيم الحنيش، على خلفية مقتل مروان النائلي أحد قادة المليشيات المناصرة لمليشيا الحنيش، مع تسجيل عدد من الجرحى والقتلي، دون تحديد أعدادهم .

وأكدت مصادر، بأن فرع وزارة التربية والتعليم بالزاوية ،علق الدراسة في محيط المواقع المذكورة ، مع فشل التهدئة التي يقودها شيوخ قبائل .

ويستمر النزاع المسلح بين المليشيات في الزاوية للعام الثاني على التوالي ، حيث تندلع بين فترة وأخرى، وتنجح وساطات قبلية في إيقاف الحرب ، لكن سرعان ما تندلع من جديد ، لصعوبة التزام المليشيات بأي اتفاق.