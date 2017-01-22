اشتداد معركة باب المندب.. وولد الشيخ يصل صنعاء

وصل إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، الأحد، العاصمة صنعاء، لبحث سبل استئناف مشاورات السلام مع ممثلين من الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وقال مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن “ولد الشيخ” وصل المطار قادماً من جيبوتي، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ومن المقرر، وفق مصادر مطلعة، أن يعقد “ولد الشيخ” لقاءات مع ممثلين لجماعة “أنصار الله” (الحوثي) وحزب صالح، لبحث البدء في جولة جديدة من المشاورات تقود إلى حل للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ قرابة عامين.

ميدانيا، حذر الحوثيون السفن التجارية من المرور في مضيق باب المندب دون إبلاغهم مسبقا وذلك في وقت يضيق الخناق تدريجيا عليهم منذ أسبوعين حين شنت القوات الحكومية عملية كبيرة لاستعادة الممر الإستراتيجي.

وسبق للحوثيين ان قصفوا بالصواريخ سفينة إماراتية قبالة شاطئ قريب من المضيق دون ان يصاب ركابها.

وتعهد المتمردون الذين يسيطرون على سواحل المضيق بالرد على اي قصف من بوارج التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويتولى التغطية الجوية لعملية الرمح الذهبي التي حشدت قوات كبيرة لاستعادة المضيق.

ولم يقتصر التحذير على البوارج الحربية التابعة للتحالف إذ حذر البيان أيضا السفن التجارية “من المرور في الممر الدولي إلا بعد تشغيل جهاز التعارف الدولي حفاظاً على سلامتها”.

ويتزامن تحذير الحوثيين مع تصاعد المعارك التي تشنها القوات الحكومية على معاقلهم في المخا وذباب بالقرب من مضيق باب المندب، حيث تحرز القوات اليمنية الحكومية مكاسب كبيرة.

وكانت القوات الحكومية سيطرت في تشرين الاول/اكتوبر 2015 على باب المندب قبل ان يسيطر المتمردون في شباط/فبراير 2016 على مناطق مجاورة للمضيق بينها ذباب.

وتهدف عملية الرمح الذهبي التي يشارك فيها طيران التحالف وبحريته الى استعادة ذباب ثم مدينة المخا الساحلية قبل التقدم نحو الحديدة ثم منطقة ميدي غير البعيدة من الحدود السعودية، بحسب مصادر عسكرية متطابقة.

وفي أول يومين من العملية التي انطلقت في السابع من يناير/كانون الثاني، سقط نحو سبعين قتيلا معظمهم من الحوثيين وحلفائهم من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقبل ذلك في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، هاجم المتمردون الموالون لايران سفينة تستأجرها الإمارات العربية المتحدة لأغراض لوجيستية قرب مضيق باب المندب قبالة الساحل الجنوبي لليمن. وأنقذ التحالف العربي ركابها.

واعلن التحالف العربي في حينها ان الحوثيون يمثلون تهديدا لحركة الملاحة الدولية في باب المندب.

والامارات عضو رئيسي في التحالف العربي الذي يقاتل الحوثيين وحلفائهم منذ اذار/مارس العام الماضي دعما لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.

وبفضل دعم التحالف العربي، تمكنت القوات الحكومية اليمنية من استعادة السيطرة على مناطق عدة من المتمردين، لكن هؤلاء لا يزالون يسيطرون على القسم الاكبر من الساحل على البحر الاحمر.