اغتيال قائد القوات الخاصة في تنظيم كردي بالحسكة

نعت وسائل إعلام كردية قائد القوات الخاصة في تنظيم “وحدات الحماية” الكردي YPG، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بريف الحسكة.

وأكد ناشطون مقتل “علي بوطان” المعروف بـ “حجي كورهان ” قائد القوات الخاصة في تنظيم “وحدات الحماية” الكردي، إثر عملية اغتيال عبر تفجير عبوة ناسفة خلال مرور سيارته على طريق “القامشلي القحطانية” قرب قرية “البوير” شمال بريف الحسكة.

و“كورهان” هو المسؤول عن إرسال مسلحي من تنظيم YPG” ” ذراع حزب العمال الكردستاني الانفصالي في سوريا إلى تركيا لتنفيذ عمليات “إرهابية”.

يشار أن محافظة الحسكة شهدت في الآونة الاخيرة عدة عمليات أمنية أدت إلى اغتيال قادة في تنظيم YPG الكردي، وكان أبرزها، تلك العملية التي أدت إلى مقتل “فهمان حسين” الذي يوصف بأنه القائد الفعلي للقوات الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي ينظر إليه بوصفه الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني (PKK) التركي.