اكتمال المرحلة الأولى من اتفاق المدن الأربع بسوريا

اكتملت المرحلة الأولى من نقل مسلحين مدينة الزبداني ومضايا وعائلاتهم ومسلحي كفريا والفوعة، حيث وصلت جميع الحافلات وعددها 75 حافلة إلى مركز إيواء جبرين شرق مدينة حلب في الوقت الذي عبرت جميع الحافلات التي انطلقت اليوم الأحد من جسر الراموسة باتجاه منطقة الراشدين غرب حلب إلى ريف حلب الشمالي والغربي.

وبلغ عدد الذين غادرو مدينتي الزبداني ومضايا 3150 شخصاً بينهم 400 مسلح، فيما بلغ عدد الذين قدموا من بلدتي كفريا والفوعة حوالي 5000 شخص من مسلحين ومدنيين.

وتعرضت حافلات كفريا والفوعة لتفجير بسيارة مفخخة أدى إلى سقوط أكثر من 75 قتيلاً بينهم عناصر من مسلحي المعارضة وإصابة أكثر من 150 شخصاً.

وهذا الاتفاق يلحق به خروج مسلحين من مخيم اليرموك جنوب دمشق “بعد إجلاء الدفعة الأولى من البلدتين سيتم إخراج القسم المتبقي في البلدتين مقابل إخراج المسلحين التابعين لتنظيم جبهة النصرة من مخيم اليرموك بريف العاصمة دمشق باتجاه إدلب ومن ثم سيتم إخراج 1500 سجين بالتزامن مع خروج الدفعة الأخيرة من الأهالي من المدينتين”.