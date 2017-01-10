الآلاف من الإيرانيين يشيعون أكبر هاشمي رفسنجاني
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تشييع الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني
تشييع الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني
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الآلاف من الإيرانيين يشيعون أكبر هاشمي رفسنجاني

10 يناير, 2017
أحمد علي
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تجمع عشرات الآلاف في جامعة طهران الثلاثاء لحضور تشييع الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني الذي سيؤمه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي أكد أن اختلافهما في الرأي لم يؤثر على صداقتهما.

ووفقًا لوكالة الأنباء «الفرنسية»، بدت في المشاهد التي عرضها التلفزيون الحكومي اعداد كبيرة من الناس محتشدة في الشوارع المحيطة بجامعة طهران حيث سيؤم خامنئي صلاة الجنازة على رفسنجاني الذي توفي الاحد عن 82 عاما قبل دفنه في ضريح اية الله روح الله الخميني مؤسسة الجمهورية الاسلامية.

وحمل عدد كبير من المشاركين في الجنازة صور المرشد الاعلى ورفسنجاني جالسين جنبا الى جنب مبتسمين. وكتبت امرأة على لافتة “وداعا يا رفيق دربي”.

وحضر إلى جامعة طهران عدد كبير من الشخصيات السياسية والعسكرية من مختلف الانتماءات.

وبعد صلاة الجنازة سيدفن جثمان رفسنجاني في ضريح الامام الخميني إلى الجنوب من طهران.

واعلن الثلاثاء يوم اجازة واغلقت بعض شوارع وسط طهران وتم توفير وسائل النقل العامة مجانا لافساح المجال امام سكان العاصمة للمشاركة باعداد كبيرة في الجنازة.

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أحمد علي

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