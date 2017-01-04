الأخضر السعودي إلى أبوظبي لمنازلة سلوفينيا وكمبوديا

ينطلق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الخميس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي لمدة 10 أيام ضمن البرنامج الإعدادي للفريق لمرحلة الإياب بتصفيات مونديال روسيا 2018.

ويخوض المنتخب السعودي، خلال المعسكر، مواجهتين وديتين، أمام سلوفينيا في العاشر من الشهر الجاري، ثم مواجهة كمبوديا في الرابع عشر من الشهر نفسه.

وسيتجمع اللاعبون، في مقر إقامة المنتخب بأبوظبي، وسيخضع جميع اللاعبين لفحوصات طبية، من أجل الوقوف على جاهزيتهم.

وضمت البعثة 28 لاعباً، هم:

حراسة المرمى: ياسر المسليم، محمد العويس، وليد عبدالله، عساف القرني.

خط الدفاع: حسن معاذ، ياسر الشهراني، محمد البريك، عمر هوساوي، أسامة هوساوي، أحمد عسيري، محمد ال فتيل، منصور الحربي، حسن كادش.

الوسط: سلمان الفرج، عبدالملك الخيبري، عبدالمجيد الرويلي، تيسير الجاسم، حسين المقهوي، عبدالرحمن الدوسري، سامي النجعي، يحيى الشهري، عبدالفتاح عسيري، نواف العابد، سلمان المؤشر، فهد المولد.

الهجوم: محمد السهلاوي، نايف هزازي، ناصر الشمراني.