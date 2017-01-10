الأخضر السعودي يخوض وديته الأولى أمام سلوفينيا

يستضيف الثلاثاء المنتخب السعودي الأول نظيره منتخب سلوفينيا، في المباراة الودية الأولى ضمن استعدادات الأخضر للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وتأتي هذه المباراة كأولى وديات المنتخب السعودي، خلال معسكره المغلق والمقام بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، تحت قيادة الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب الأخضر على أن تقام الودية الثانية أمام منتخب كمبوديا يوم 14من الشهر الجاري.

وستقام المباراة بإستاد مدينة زايد الرياضية، وسيتم بثها عبر قناة أبو ظبي الرياضية “المفتوحة”، وتم طرح تذاكر اللقاء صباح اليوم أمام الجماهير لمساندة الأخضر أمام نظيره الأوروبي.