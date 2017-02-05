الأردن: اعتقال قيادي سابق بمليشيا الحوثي

اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية في العاصمة عمان قياديا سابقا في ميليشيات الحوثي اليمنية على خلفية نشاطات له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر إن “الأجهزة الأمنية في شمال العاصمة، اعتقلت علي البخيتي، وهو المتحدث الرسمي السابق لجماعة الحوثي، وأفرجت عنه في وقت لاحق، قبل أن يعود صباح اليوم إلى المركز الأمني”.

وصادرت الأجهزة الأمنية أجهزة كومبيوتر وهواتف محمولة للبخيت في وقت رفض المصدر توضيح السبب الرئيس وراء ذلك.

وقال البخيتي عقب الإفراج عنه من خلال منشورات له كتبها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر إن “قوات الأمن داهمت منزله بحي الرشيد وصادرت أجهزة كمبيوترات وهواتف محمولة”.

ويقيم البخيتي في العاصمة الأردنية عمّان منذ أشهر، بعد أن عمل مع الحوثيين في الجانب السياسي والإعلامي بصنعاء لسنوات.

والبخيتي وفق وسائل إعلام يمنية، من الشخصيات اليمنية المثيرة للجدل بمواقفها وتعاملها مع الأحداث فهو أحد أفراد قوات الأمن المركزي سابقاً وكان معلماً في التربية والتعليم ثم التحق بالحزب الاشتراكي اليمني.

وتسلل فيه حتى أصبح أحد قياداته ليلتحق بعد ذلك بجماعة الحوثي ويصبح ممثلاً لها في الحوار الوطني الشامل 2013-2014 وناطقاً رسمياً باسمها.

ويتهمه ناشطون بأنه عمل مخبراً لحساب الرئيس السابق علي صالح في سجون الأمن لاستدراج المعتقلين السياسيين في فترة حكم صالح، لتظهر له مكالمات مسربة يتلقى فيها توجيهات من المخلوع تتعلق بالانقلاب الأسود في سبتمبر(أيلول) 2014، وينشق عن جماعة الحوثي ويهاجمها في أكثر من محفل ووسيلة إعلامية.