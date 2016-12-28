الأردن.. الإعدام والأشغال الشاقة لأعضاء "خلية إربد"
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الأردن.. الإعدام والأشغال الشاقة لأعضاء “خلية إربد”

28 ديسمبر, 2016
وائل فتحى
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أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء، حكما بالإعدام شنقا بحق خمسة أعضاء في خلية “إربد الإرهابية”، والأشغال الشاقة لستة عشر منهم، بعدما أدينوت بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة.

ودانت المحكمة المتهمين الـ21 بتهم منها “القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى وفاة إنسان (..) وتصنيع المواد المفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية (..) وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية (..) والترويج لأفكار جماعة إرهابية”.

وكان الأردن أعلن في الثاني من مارس الماضي إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش لضرب أهداف مدنية وعسكرية إثر عملية أمنية نفذتها قوات الأمن في محافظة إربد (89 كلم شمال عمان).

وأسفرت تلك العملية عن مقتل 7 مسلحين ورجل أمن وإصابة آخرين بجروح، وضبط كميات من الأسلحة الرشاشة والذخيرة والمتفجرات والصواعق التي كانت بحوزة عناصر المجموعة المسلحة.

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وائل فتحى

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