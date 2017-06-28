الأردن يوضح موقفه من الأزمة الخليجية

نفى مكتب رئيس البرلمان الأردني التصريحات التي نسبت مؤخرا إلى رئيس البرلمان، عاطف الطراونة، حول موقف الأردن الرسمي من الأزمة الخليجية-القطرية.

وقال مكتب رئيس البرلمان في تصريح صحفي، إن الطراونة كان واضحا وقد أكد في حوار مع إحدى الصحف اليومية الأردنية، أن موقف المملكة من الأزمة مريح ويتفهمه الأشقاء في الخليج كافة، وأن الأردن بصفته رئيسا للقمة العربية، يؤمن ويدعو دوما إلى وحدة الصف العربي ويأمل أن تنجح مساعي الوساطة الكويتية لحل الأزمة ضمن الإطار العربي.

وقال الطراونة: “الأردن لا يتبنى تصنيف الدول المقاطعة الأربع لقطر، بخصوص الإخوان المسلمين وحركة حماس في قائمة الإرهاب، ولا يعتبر نفسه طرفا في الأزمة، والإجراء المتخذ كان بمثابة الحد الأدنى”.

طلبت وزارة الخارجية من السفير القطري، بندر بن محمد العطية مغادرة عمان أبلغته بأن الأمر غير مستعجل وأن بإمكانه المغادرة وظيفيا متى أراد وهو محل ترحيب لكن بصفة شخصية وكمواطن قطري، وقد عاد إلى الأردن وهو يقيم حاليا بمنزله في عمان بصفته ضيفا مرحبا به وليس كرئيس للبعثة الدبلوماسية القطرية في المملكة ولا يتوجه إلى مقر سفارته لمزاولة أعمال رسمية.

وأشارت الصحيفة الأردنية إلى أن وزارة التعليم العالي لن تتخذ أي إجراء يعيق نحو ألفي طالب قطري من متابعة دراستهم في الجامعات الأردنية، وأن الخطوط الجوية الأردنية مستمرة بتسيير رحلاتها إلى الدوحة، وقد تضاعفت كمية الصادرات الأردنية عبر الجو لقطر خصوصا من الخضروات والفاكهة.

وبخصوص قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية، أفادت الصحيفة بأن الأردن ذكر أن قرار سحب تراخيصه كان اضطراريا بسبب إساءات سابقة للأردن، إلا أن كاميرات الجزيرة حرة وتستطيع مزاولة عملها، حيث لم تسحب تراخيص مراسليها.