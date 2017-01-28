الأساطيل الروسية تحصل عل صواريخ “باستيون” للدفاع الساحلي

أعلن مدير عام الشركة العلمية الإنتاجية لصناعة الآلات والماكينات، ألكسندر ليونوف أمس الجمعة أن جميع الأساطيل الحربية الروسية، ستزود في عام 2017 الحالي بمنظومات “باستيون” الصاروخية للدفاع عن السواحل.

وقال ليونوف للصحفيين أمس الجمعة: “سيتم تسليمها إلى جميع الأساطيل، إلى أسطول المحيط الهادئ والأسطول الشمالي وأسطول بحر البلطيق وأسطول البحر الأسود”.

يذكر أن منظومة الصواريخ الساحلية “باستيون”، المزودة بـ 36 صاروخ كروز “ياخونت”، قادرة على حماية السواحل الممتدة على مسافة أكثر من 600 كيلومتر، من أية عمليات إنزال هجومية للعدو، وهي قادرة على تدمير مختلف أنواع سفن السطح الحربية في ظروف تشويش وإعاقة إلكترونية مكثفة.

ويصل مدى الصاروخ من هذه المنظومة، لـ 300 كيلومتر وسرعته إلى 2.6 ماخ.