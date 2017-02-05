الأسد يمنح المسلحين مهلة جديدة للاستسلام وإلقاء السلاح

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية الأحد أن دمشق مددت المهلة الممنوحة للمسلحين الراغبين في إلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم وتحرير المخطوفين لديهم مقابل العفو عنهم، إلى 30 يونيو القادم.

وقالت الرئاسة الأحد إن “الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعى رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 حتى تاريخ 30-6-2017، بشأن العفو عن كل من حمل السلاح أو حازه لأى سبب من الأسباب، أوكان فارا من وجه العدالة، أو متواريا عن الأنظار، متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أى من سلطات الضابطة العدلية، سواء بوشر فى الإجراءات القضائية بحقه أو لم تباشر بعد”.