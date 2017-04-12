الأسد يواصل قصف درعا بالبراميل المتفجرة رغم التحذير الأميركي

قصفت مروحيتان تابعة لقوات النظام السوري الأربعاء مناطق تسيطر عليها المعارضة في مدينة درعا (جنوب) بالبراميل المتفجرة.

يأتي ذلك بعد يومين من تحذير واشنطن لنظام بشار الأسد من أن استخدام مثل هذا السلاح سيؤدي إلى ضربات أميركية أخرى لقواته.

وقال محمد الزوز المسؤول في الدفاع المدني (تابع للمعارضة) إن “مروحيتين تابعتين للنظام ألقتا ثمانية براميل متفجرة على أحياء مدينة درعا الخاضعة لسيطرة المعارضة، ما أحدث دماراً كبيراً”.

وأضاف في تصريح للأناضول أنه “منذ بداية أبريل/ نيسان كثف الطيران الحربي التابع للنظام وروسيا من استهداف أحياء المدينة بالصواريخ والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة”.

وأوضح أن “مروحيات النظام ألقت 78 برميلا متفجرا على تلك الأحياء منذ ذلك التاريخ”.

والاثنين أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجازة شن هجمات إضافية على سوريا، إذا استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيماوية مجددا أو البراميل المتفجرة.

والأسبوع الماضي شنت الولايات المتحدة هجوما صاروخيا على قاعدة جوية سورية ردا على هجوم بغاز سام على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب.

والثلاثاء قال وزير الصحة التركي رجب أقداغ إن فحوصات أجريت لضحايا الهجوم الذي نفذته طائرات النظام السوري أكدت استخدام غاز السارين.