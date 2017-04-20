الأمم المتحدة تجدد دعوتها لإسرائيل لوقف نشاطاتها الاستيطانية
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إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
اخبار عالم

الأمم المتحدة تجدد دعوتها لإسرائيل لوقف نشاطاتها الاستيطانية

20 أبريل, 2017
أحمد علي

دعا نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إسرائيل إلى وقف نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ذكّر ملادينوف بأن “بناء المستوطنات غير مشروع وفقا للقانون الدولي ويجب وقفه فورا”.

من جانبه، أعلن رياض منصور، المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، أن نشاطات الاستيطان تقوض إمكانية التسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيا إلى الوقف الفوري لبناء المستوطنات الجديدة.

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أحمد علي

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