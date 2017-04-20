الأمم المتحدة تجدد دعوتها لإسرائيل لوقف نشاطاتها الاستيطانية

دعا نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إسرائيل إلى وقف نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ذكّر ملادينوف بأن “بناء المستوطنات غير مشروع وفقا للقانون الدولي ويجب وقفه فورا”.

من جانبه، أعلن رياض منصور، المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، أن نشاطات الاستيطان تقوض إمكانية التسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيا إلى الوقف الفوري لبناء المستوطنات الجديدة.