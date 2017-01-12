الأمم المتحدة: لم نتلق أية دعوة لحضور محادثات أستانة

نفت الأمم المتحدة تسلمها أية دعوة رسمية للمشاركة في محادثات أستانة بشأن الأزمة السورية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة لن تحضر المؤتمر إذا لم تـتلق دعوة رسمية بذلك، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تعلم من هي الجهة التي تُرسل الدعوات الخاصة بالمؤتمر.

وكان مصدر دبلوماسي روسي ذكر أن محادثات السلام حول سوريا والمقررة في أستانة في كازاخستان ستعقد في 23 يناير الجاري.

وتابع المصدر: “في الوقت الحالي ليست هناك معلومات حول إرجاء اللقاء، وعليه فإن موعد 23 كانون الثاني/يناير لا يزال سارياً”، مضيفاً أنه يتم إعداد قائمة بأسماء المشاركين في المحادثات.

فيما قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، في وقت سابق، إن المحادثات يمكن أن تتم في أستانة في 23 كانون الثاني/يناير إذا صمدت الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في سوريا في 30 كانون الأول/ديسمبر، إلا أنه حذر، الأسبوع الماضي، من أن “الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار” يمكن أن تهدد هذه المحادثات.