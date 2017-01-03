الأمن التونسي يفكك خلية إرهابية بولاية سليانة

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقعفور بولاية سليانة في تونس، من تفكيك خلية إرهابيّة تتكون من خمسة عناصر، ومصادرة حاسوب وعدد من المطويّات وكتب ذات منحى تكفيري.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا عن بلاغ صادر الثلاثاء عن وزارة الداخلية، أن “الأبحاث بيّنت أن الخليّة تعمل على استقطاب الشباب لتبني الفكر التكفيري، كما اعترف أحد عناصرها بتلقيه أموالاً من عنصر تكفيري يقيم بإحدى الدّول الأوروبية”.

وأضافت وكالة الأنباء أن “النيابة العموميّة أذنت بعد مراجعتها، للفرقة المذكورة باحتجاز أفراد الخليّة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم، موضوعها تكوين خليّة استقطاب لأغراض إرهابيّة ومخالفة قانون المساجد”.