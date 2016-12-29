الأمن التونسي يفكك خلية إرهابية في ولاية سوسة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الخميس عن تفكيك خلية إرهابية تتكون من 10 عناصر بينهم امرأتان تنشط في عدة مناطق بولاية سوسة في إقليم الساحل.

وتتراوح أعمار أفراد الخلية بين 25 و45 عاماً وهم على علاقة بكتيبة “عقبة بن نافع” الإرهابية المتمركزة بجبال الشعانبي بجهة القصرين.

والكتيبة هي الذراع العسكرية لتنظيم أنصار الشريعة المحظور والمصنف إرهابياً منذ أغسطس (آب) 2013 لتورطه في اغتيالات سياسية.

ويتحصن مسلحو الكتيبة في الجبال وكانوا وراء هجمات مباغتة وكمائن ضد دوريات للأمن والجيش بجانب زراعة ألغام كانت سبباً في سقوط قتلى بصفوف عسكريين وأمنيين ومدنيين في الجبال والمناطق القريبة منها.

وأوضحت الداخلية أن عناصر الخلية الإرهابية في سوسة يتواصلون مع العناصر الإرهابية في الداخل والخارج بواسطة تطبيق “تليغرام”، واعترفوا أنهم كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية.

ويواجه الموقوفون دعوى قضائية بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى خلية إرهابية والتستر والدعم لعنصر إرهابي خطير جداً ينتمي إلى كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية، كما أصدر الأمن محاضر تفتيش ضد عنصرين من الخلية.