الأمير الوليد يدعم نادي الفاو السعودي بربع مليون ريال
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الأمير الوليد مع نادي الفاو
الأمير الوليد مع نادي الفاو
السعودية رياضة

الأمير الوليد يدعم نادي الفاو السعودي بربع مليون ريال

2 يناير, 2017
أحمد علي
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تلقت خزينة نادي الفاو الرياضي في محافظة السليل ربع مليون ريال تشمل مكافأة للاعبين ومبلغا مخصصا للخزينة وحافلة لتمكين النادي من تحقيق أهدافه.

وذلك من الأمير الوليد بن طلال بعد استقباله في مقر شركة المملكة القابضة لرئيس مجلس إدارة النادي مبارك الفاضل وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين الذين بحث معهم وضع النادي وإنجازاته المختلفة وضرورة دعم الرياضة والرياضيين وتطوير الأندية في المملكة وتشجيعها لتحتضن أكبر عدد ممكن من الشباب لصقل مهاراتهم الرياضية واستثمار أوقاتهم في أنشطة مفيدة.

وتأسس نادي الفاو في نهاية العام 1436هـ ويعد أحدث الأندية السعودية.

وشكر الفاضل الأمير الوليد على دعمه المادي والمعنوي وتشجيعه المتواصل للأندية والاتحادات الرياضية في المملكة.

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أحمد علي

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