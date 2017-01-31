الأمير الوليد يستقبل سفير كندا لدى السعودية

استقبل الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، في مكتبه بالرياض السيد دينيس هوراك، سفير كندا لدى المملكة العربية السعودية والسيد محمد علي، المفوض التجاري الأول والوفد المرافق.

كما حضر اللقاء كل من الأستاذة حسناء التركي، المديرة التنفيذية الأولى للعلاقات الدولية لرئيس مجلس الإدارة والأستاذ فهد بن سعد بن نافل، المساعد التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة والأستاذ أحمد الطبيشي، المساعد التنفيذي للأمير الوليد.

ورحب الأمير بضيفه في مطلع اللقاء، كما شكر السيد دينيس هوراك الأمير الوليد لإتاحته الفرصة للقاءه.

وتبادل الطرفان عدداً من المواضيع الاقتصادية والاستثمارية بالإضافة إلى استثماراته في كندا من خلال شركة المملكة القابضة.

حيث تعد الشركة أكبر مستثمر في كندا عن طريق فنادق ومنتجعات فور سيزونز Four Seasons Hotels & Resorts وعن طريق فنادق فيرمونت رافلز الدولية Fairmont Raffles Hotels International (FRHI) التي تم دمجها مؤخراً مع مع شركة أكور للفنادق AccorHotels.

وخلال اللقاء أعرب السيد دينيس هوراك عن تطلع بلاده إلى جذب استثمارات الأمير الوليد وبحث الفرص الاستثمارية في كندا، كما دعاه لزيارة كندا لتوطيد العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين.

هذا وتملك شركة المملكة القابضة حصة بنسبة %47.5 في إدارة شركة فورسيزونز Four Seasons مشاركةً مع شركة كاسكاد Cascade التي تملك %47.5 أيضاً من شركة فورسيزونز Four Seasons بالإضافة إلى السيد ازادور شارب Isadore Sharp الذي يملك %5 منها. وتمتلك شركة المملكة القابضة حصة تبلغ 5.8% من شركة أكور AccorHotels.

في 2016م، استقبل الأمير الوليد في مكتبه بالرياض الأستاذ سايمن كندي، نائب وزير التجارة الدولية الكندية والوفد المرافق الذي تضمن كل من الأستاذ توماس ماكدونالد سفير كندا لدى المملكة العربية السعودية والسيد جوردان ريفز المستشار التجاري بسفارة كندا.

وفي 2013م، استقبل الأمير الوليد الأستاذ إد فاست، وزير التجارة الدولية ووزير تنمية العلاقات مع دول آسيا والمحيط الهادي الكندي.

وقد استقبل الأمير الوليد في عام 2012 السيد مارتن براين ملروني رئيس الوزراء الكندي الأسبق كما استقبل وفي نفس العام، استقبل الأمير الوليد في مكتبه بالرياض السيد جود بيرد وزير خارجية كندا والوفد المرافق.

وفي عام 2011 استقبل الأمير الوليد في مكتبه بالرياض الأستاذ جان كريتيان رئيس الوزراء الكندي السابق والوفد المرافق.

وأيضا في 2010م، استقبل الأمير الوليد في مكتبه بالرياض وزير التجارة الدولية الكندي الأستاذ بيتر فان لون والوفد المرافق.

بالإضافة، توجد لدى الأمير الوليد استثمارات في القطاع المصرفي في كندا من خلال شركة المملكة القابضة عن طريق مجموعة سيتي Citigroup.