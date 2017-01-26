الأمير فهد بن تركي ينعش خزينة الزعيم بمليوني ريال
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الهلال السعودي
الهلال السعودي
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الأمير فهد بن تركي ينعش خزينة الزعيم بمليوني ريال

26 يناير, 2017
أحمد علي

قدم الأمير فهد بن تركي عضو شرف نادي الهلال، دعماً مالياً للنادي بقيمة مليوني ريال، من أجل إنعاش خزينة النادي عقب الاجتماع الشرفي الأخيرة الذي عقد بالنادي.

وذكر المركز الإعلامي لنادي الهلال أن الأمير فهد بن تركي عضو شرف النادي قدم دعماً مالياً بمليوني ريال للنادي تفاعلاً مع الاجتماع الشرفي الأخير الذي عقد بمقر النادي.

وعبر الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال عن اعتزازه بدعم الأمير فهد الذي وصفه بغير المستغرب مثمناً مبادرته لدعم النادي قائلا “دعمه جاء ليؤكد الدور الكبير لأعضاء الشرف في مسيرة النادي”.

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أحمد علي

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